Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU). Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Laut Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) wird die berufliche Ausbildung in Deutschland immer noch zu wenig wertgeschätzt. "Die Ausbildung in den Betrieben ist genauso viel wert wie an den Universitäten", sagte die Politikerin der "Passauer Neuen Presse".



Mehr als 70 Prozent der Auszubildenden werden ihren Worten zufolge im selben Betrieb übernommen. "Das zeigt doch: Ausbildung lohnt sich für die Beschäftigten und auch für die Betriebe und die gesamte Wirtschaft", sagte Karliczek.