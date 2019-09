Anja Karliczek. Archivbild

Quelle: Oliver Killig/zb/dpa

Anja Karliczek, Ministerin für Bildung und Forschung, hat nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen um Verständnis für die "Unruhe" in den Bundesländern geworben. "Wir haben der ostdeutschen Bevölkerung eine Menge zugemutet", sagte die CDU-Politikerin.



Karliczek forderte eine Ansiedlung von Forschungseinrichtungen in den vom Strukturwandel betroffenen Regionen und verwies dabei auf Bayern. Dort sei es in den 80er Jahren auch schwierig gewesen. "Heute sind die ganz vorne".