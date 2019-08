Trotz steigender Ausgaben für Bildung, einer besseren Betreuungsrelation an Schulen und einer stärkeren Förderinfrastruktur, reichten die Anstrengungen nicht aus, um die Teilhabechancen junger Menschen zu sichern, so das Fazit der Studie.



Die Autoren mahnen eine bessere Durchlässigkeit des Bildungssystems an. Sie empfehlen zudem eine bessere Sprachförderung an Kitas, den weiteren Ausbau von Ganztagsschulen, eine Bildungsfinanzierung, die sich besonders an Schulen in sozialen Brennpunkten und mit hohem Migrantenanteil orientiert, sowie mehr Vergleichsarbeiten und entsprechende Förderung.