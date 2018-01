An den Grundschulen in Deutschland sind nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dringend mehr Lehrer nötig. "Die Grundschulen müssen endlich die Aufmerksamkeit erhalten, die ihnen als "Schule für alle Kinder" zusteht", sagte GEW-Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann am Freitag mit Blick auf die Ergebnisse der IQB-Bildungstrend-Studie. Die Länder hätten die Grundschulen sträflich vernachlässigt,

kritisiert die GEW. "Wir brauchen nicht mehr Tests, sondern eine bessere personelle Ausstattung, kleinere Lerngruppen, mehr Angebote qualitativ hochwertiger schulinterner Fortbildung sowie eine Steigerung der Attraktivität des Berufs. Und: Die Grundschullehrkräfte müssen endlich genauso bezahlt werden wie die vollausgebildeten Lehrkräfte an den anderen Schularten", so die Gewerkschafterin.