17,3 Stunden hat sich laut IW-Studie jeder Mitarbeiter im Durchschnitt weitergebildet – elf Stunden in organisierten Lehrveranstaltungen plus sechs Stunden mit informellem Lernen (zum Beispiel über Fachliteratur oder digitale Lernangebote). Fünf Tage pro Jahr, so wie es der Bildungsurlaub ermöglichen würde, sind das noch lange nicht. Aber in der Breite hört sich das nach einem guten Schnitt an. Und vielleicht ist das bei der Mischung aus Privatem und Beruflichem, die uns Tag für Tag in Atem hält, für die Masse ja einfach schon genug.