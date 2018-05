"In welcher genauen Höhe Schadenersatzansprüche bestehen und inwieweit diese tatsächlich durchgesetzt werden können, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest", hieß es in der Bilfinger-Mitteilung weiter. Außerdem sei noch keine Entscheidung darüber getroffen worden, gegen welche Ex-Vorstände der SDax-Konzern in welcher Höhe Ansprüche geltend machen werde. "Was einzelne Forderungen angeht, sind wir noch in der Vorstufe", war dazu aus Unternehmenskreisen zu hören.