In "The President is Missing" geht es um Spionagegerüchte, Cyberterror-Drohungen und einen Verräter im Weißen Haus. Der Präsident selbst gerät unter Verdacht und verschwindet plötzlich. "Viele Leute werden das Buch lesen und sagen, okay, reine Fantasie. Aber es ist nicht alles frei erfunden", betont Patterson. "In unserem Buch geht es um den schlimmstmöglichen Anschlag auf die USA, der denkbar ist. Furchtbarer als 9/11. Wir haben mit Dutzenden Experten gesprochen, sie alle haben gesagt, dass es tatsächlich genauso kommen könnte."