Ihre Musik: irgendwo zwischen Elekro und R'n’B. Ihre Attitüde: zwischen Rapper und dem Weltbewusstsein von Greta Thunberg. Wo die erst 17-jährige kalifornische Sängerin Billie Eilish auftritt, rasten Teenager weltweit aus. Eilish ist der derzeit größte Popstar ihrer Generation. Ihr Instagram-Account zählt an die 38 Millionen Follower. Tendenz steigend. Ihr Debütalbum "When we all fall asleep, where do we go", das sie erst diesen März veröffentlichte, wurde innerhalb einer Woche 14 Millionen Mal via Spotify gestreamt. Ganz abgesehen von ihren Videoclips, die milliardenfach angesehen wurden. Wir trafen sie zum europaweit einzigen TV-Interview in Berlin.