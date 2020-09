Billie Eilish gilt als eine der Favoritinnen.

Quelle: Mark Von Holden/Invision/AP/dpa

Die Sängerinnen Lizzo (31, "Truth Hurts") und Billie Eilish (18, "Bad Guy") gehen als Favoritinnen in die Verleihung der diesjährigen Grammy Awards. Beide sind bei der 62. Vergabe des bedeutendsten Musikpreises der Welt in Los Angeles in den vier wichtigsten Kategorien nominiert: "Song des Jahres", "Aufnahme des Jahres", "Album des Jahres" und "Bester neuer Künstler".



Insgesamt kann Lizzo acht Preise gewinnen, Eilish sechs, genauso wie Lil Nas X (20, "Old Town Road").