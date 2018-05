Die Ölmühle der Firma Bunge in Mannheim ist eine davon. Mehr als eine Million Tonnen Raps verarbeitet sie im Jahr. Doch während die Produktion von technischen Ölen und Lebensmittelölen auf Hochtouren läuft, stand die Biodiesel-Anlage im April für die Hälfte der Zeit still. "Das liegt am Preis und an der Schwemme", erklärt Andreas Vogt von Bunge. Am Verkauf von Biodiesel sei nichts mehr zu verdienen. Nur noch an Nebenprodukten wie dem Schrot, der als Futtermittel verkauft wird. Derzeit verlassen am Tag zwei bis vier Biodiesel-Tanklaster die Mühle, vor der Krise waren es noch bis zu zehn. Ähnlich sieht es bei Natural Energy West (NEW) in Marl aus. Die Produktion werde nur aufrechterhalten, um bestehende Lieferverträge zu bedienen, so NEW.