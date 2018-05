Zu Beginn des Jahres jedenfalls scheint sich die Lage wieder normalisiert zu haben. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die das Online-Verbraucherforum Mydealz durchgeführt hat. Demnach haben sich die Ticketpreise im Januar wieder normalisiert: Im Vergleich zum Oktober sind die Preise auf 33 von 50 getesteten Mittelstreckenflügen zum Teil deutlich gesunken, und zwar auf das Niveau vor der Pleite von Air Berlin. "Der Markteintritt von Easyjet und der mit ihm wieder erstarkende Wettbewerb erweisen sich so als Glücksfall für Reisende", heißt es in der Studie. Die Chancen stehen gut, dass das in den kommenden Monaten so bleiben wird. Denn mit Easyjet – und demnächst vielleicht auch dem spanischen Billigflieger Vueling, wird es wieder mehr Konkurrenten geben, die das Geschehen am deutschen Flugmarkt und damit die Ticketpreise prägen.