Mit der Übernahme von 63 deutschen Filialen der niederländischen Kette Xenos baut der deutsche Billighändler Tedi sein Netz weiter aus. Die Übernahme der Läden sei eine Möglichkeit, verstärkt in Top-Lagen vertreten zu sein, teilte das Unternehmen mit.



Tedi hat in den vergangenen Jahren ein hohes Wachstumstempo vorgelegt. Durch die aktuelle Übernahme steigt die Zahl der Filialen europaweit auf rund 1.800 Geschäfte. In den kommenden Jahren soll die Zahl auf mehr als 5.000 wachsen.