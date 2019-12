Zum Anstoßen greifen die Deutschen eher zu günstigem Sekt.

Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa/Archivbild vom 18.12.2019

Auch an Silvester stoßen die Bundesbürger lieber mit günstigem Sekt als mit Champagner an. Die deutschen Verbraucher geben für eine Flasche Schaumwein im Schnitt nur 3,86 Euro aus, ergab eine aktuelle Analyse des Marktforschungsunternehmens Nielsen. Selbst in der Weihnachts- und Silvesterzeit liegt der Durchschnittspreis für die Flasche gerade einmal bei 4,03 Euro.



Champagner ist dagegen in der Regel selbst bei Discountern kaum unter 12 bis 13 Euro pro 0,75-Liter-Flasche zu haben.