Schnatter, bimmel, kikeriki

Nachrichten - Kuhglocken-Gebimmel (3/7)

In Deutschland erregt seit Jahren der Holzkirchener Kuhglocken-Fall Aufsehen: In der oberbayerischen Gemeinde fühlt sich ein Ehepaar vom Gebimmel auf der angrenzenden Weide gestört - samt Fliegen und Gülle. Sie unterlagen in zwei Instanzen, der Fall könnte bald den Bundesgerichtshof beschäftigen. Auch die Politik rief die Sache auf den Plan: Derlei Klagen trieben einen Keil zwischen Alteingesessene und Neubürger, mahnte Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Zur ländlichen Lebensart gehöre nun mal die Kuh auf der Weide - samt Kuhglocke.