Chinesisches «COSCO»-Containerschiff im Hafen von Piräus. Quelle: Xinhua

China gewinnt als Handelspartner der EU immer mehr an Bedeutung. Laut Eurostat hat sich der gegenseitige Warenaustausch seit dem Jahr 2000 fast verdreifacht. Der Anteil Chinas am EU-Warenverkehr sei bis 2017 von 5,5 auf 15,3 Prozent gestiegen. Im letzten Jahr lag das Handelsvolumen damit bei 573 Milliarden Euro.



Zwar bleiben die USA weiter der wichtigste EU-Handelspartner. Allerdings ist der Vorsprung gegenüber China mit einem Anteil von 16,9 Prozent am EU-Außenhandel nicht mehr groß.