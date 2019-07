Lufthansa ist hier nicht involviert, die Boardingsoftware speichert keinerlei Daten, sondern gibt bei erfolgreichem Abgleich lediglich das Boarding frei. Jörg Waber, Sprecher der Lufthansa

Es ist davon auszugehen, dass die Technologie bald auch in Deutschland genutzt wird. Bereits heute können Fluggäste, die von Frankfurt aus mit Lufthansa in die USA fliegen, mithilfe von biometrischen Systemen einchecken und ihr Gepäck aufgeben. "Dazu passen wir immer wieder die Infrastruktur in unseren Terminals an neue Technologien an", sagt Yi-Chun Sandy Chen vom Frankfurter Flughafen.