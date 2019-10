Die französischen Imker, deren Bienen plötzlich auch in Sonnenblumenfeldern verendet waren, zwangen das Pariser Landwirtschaftsministerium dazu, eine Studie in Auftrag zu geben. Unter Verdacht waren die neuartigen Bayer-Neonikotinoide. Bonmatin und seine Kollegen sollten für einen Teil der Studie die Laboranalysen machen. Alsbald mussten sie aber feststellen, dass der Bayer-Konzern einen enormen Einfluss auf die Gestaltung der Studie hatte. "Ich glaube, es ist absolut nicht normal, dass ein Unternehmen, über dessen Produkte ja letztlich entschieden werden muss, am Studiendesign bis ins Detail beteiligt ist, auch an der Finanzierung und sogar an den finalen Ergebnissen", sagt Bonmatin heute. Das Resultat war ganz im Sinne des Herstellers. Eine Verantwortung der Neonikotinoide für das Bienensterben konnte nicht nachgewiesen werden.