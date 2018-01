Wärme, der Geruch von Lebensmitteln oder Abfällen und dunkle Nischen, all das sind Lockmittel für Schädlinge. Und diese will die Lebensmittelindustrie eliminieren und greift zur chemischen Keule. Zu den wirkungsvollsten Schädlingsbekämpfungsmitteln zählen die Rodentizide. Diese Gifte vertreiben Schadnager und andere Vorratsschädlinge, können sie aber in hoher Konzentration eingesetzt auch töten. Hauptsächlicher Einsatzort der Rodentizide sind die Lagerräume der Lebensmittelindustrie. Strenge Ausbringungsvorschriften sollen verhindern, dass die Inhaltsstoffe der Gifte nicht mit der Rohware in Berührung kommen. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass kleinste Partikel in die Luft und schließlich in den Lebensmittelherstellungsprozess gelangen. Die in manchen Rodentiziden enthaltenen Substanzen - dazu zählen etwa Bromadiolon, Difenacoum, Brodifacoum, Difethialon und Flocoumafen - werden als potentiell persistent (P), bioakkumulierend (B) und toxisch (T) eingestuft. Solche sogenannten PBT-Stoffe werden nur sehr schlecht in der Umwelt abgebaut, können sich in Lebewesen anreichern und sind giftig.