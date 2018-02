Das Bruttoinlandsprodukt sagt nichts über den wirklichen Wohlstand der Menschen in einem Land aus, weil es beispielsweise nur Umweltschäden berücksichtigt, wenn sie in Rechnung gestellt werden. Es berücksichtigt kein Ehrenamt, keine Haus-, Familien- oder Schwarzarbeit. Das BIB eines Staates kann zudem künstlich aufgebläht sein, wie beispielsweise in Irland. Dort versteuern die großen international agierenden US-Digitalunternehmen alle in Europa erzielten Gewinne, weil Irland niedrige Steuersätze hat. Erzielt werden die Gewinne allerdings in ganz Europa.