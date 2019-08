Aber ist das schon das Ende vom Lied? Keineswegs. Rezepte gibt es zuhauf, nur befolgen müsste man sie. So etwa trägt der Binnenkonsum momentan einen großen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg des Landes. Der wiederum hängt nicht nur vom Vertrauen der Verbraucher ab, sondern auch von dem, was dem Bürger monatlich in der Tasche bleibt. Staatliche Gebührenerhöhungen sind das Gift, das dieses Vertrauen zerstört. Steuersenkungen, und das Wort ist fast schon verpönt, wären ein Konjunkturimpuls - und könnten über höhere Einnahmen des Staates etwa in Form der Mehrwertsteuer fast kompensiert werden. Dies wäre allemal besser als Strohfeuer in der Art der einstigen Abwrackprämie für Autos, die ein Konjunkturprogramm für das Ausland war, wie man im Nachhinein weiß.



Ein Hoffnungszeichen gibt es sowieso, und das ist der anhaltende Mangel an Arbeitskräften. Es könnte sein, dass die drohende Konjunkturschwäche diesmal am Arbeitsmarkt vorübergeht - in früheren Phasen der Depression waren stets Entlassungen die Regel, oder zumindest Kurzarbeit. Heute wird nach Fachleuten gesucht, einzelne Unternehmen, vor allem in der Bauwirtschaft, müssen gar Aufträge ablehnen - mangels Kapazitäten. Hier wäre in der Tat schnelles und entschlossenes Handeln des Staates gefragt: Bildung, Weiterbildung, Sprachkurse für Ausländer - das Aufgabengebiet ist ebenso riesig wie die Lethargie vorherrschend.