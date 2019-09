iaaf president sebastian coe (l) and rune andersen, head of the iaaf taskforce on russia, attend a news conference after the international association of athletics federations (iaaf) council meeting in vienna, austria, june 17, 2016. reuters/leonhard foeger

Quelle: reuters

Sebastian Coe ist als Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF wiedergewählt worden. Der 62-jährige Brite hatte beim Kongress in Doha/Katar keinen Gegenkandidaten.



Der zweimalige Olympiasieger Coe führt den Verband seit 2015, seine neue Amtszeit dauert bis 2023. Der frühere Mittelstreckenläufer trat die Nachfolge des skandalumwitterten Senegalesen Lamine Diack an. Coe sah sich in seiner ersten Amtszeit mit der schwersten Krise der IAAF konfrontiert. Zunächst erschütterte der Doping- und Korruptionsskandal um Diack den Verband, später kam der russische Dopingskandal hinzu.