2018 soll der Absatz bei den E-Autos bereits stark steigen. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

BMW will sich an die Spitze der Elektro-Hersteller setzen. Vorstandschef Ralf Krüger hat ein neues Ziel ausgegeben: eine halbe Million verkaufter Fahrzeuge mit Elektromotor bis Ende 2019, sagte er der "Wirtschaftswoche".



In diesem Jahr hat der Münchner Konzern 100.000 Autos mit Elektroantrieb verkauft, insgesamt seien es bislang mehr als 200.000. Auf Verbrennungsmotoren will BMW aber auf absehbare Zeit nicht verzichten: "Wir brauchen beides - den Verbrenner und den Elektromotor", so Krüger.