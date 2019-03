Theresa May, Premierministerin von Großbritannien,im Unterhaus.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat die EU um einen Brexit-Aufschub bis Ende Juni gebeten. Das teilte die Regierungschefin dem Parlament in London mit. Die Verschiebung muss aber noch von den 27 übrigen EU-Ländern einstimmig gebilligt werden.



Eine Teilnahme an den Europawahlen im Mai lehnt May ab. Das wäre die Voraussetzung für einen längeren Aufschub. Sie glaube weiter, dass das Abkommen ratifiziert werden könne. Ursprünglich wollte Großbritannien die EU am 29. März verlassen.