Der Warnstreik der Flugbegleiter dauert länger. Archiv

Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Die Kabinengewerkschaft Ufo hat den Warnstreik der Flugbegleiter an mehreren deutschen Flughäfen von ursprünglich 5 bis 11 Uhr bis um Mitternacht verlängert. Das teilte Ufo am frühen Morgen mit.



Bestreikt werden die vier Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress. Es geht um Hunderte Verbindungen an Flughäfen wie Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin oder Hamburg. Die Warnstreiks waren erst am Freitagnachmittag angekündigt worden