Der Vulkan Popocatepetl spuckt eine Aschewolke. Archivbild Quelle: Dario Lopez-Mills/AP/dpa

Der Vulkan Popocatepetl hat eine Aschewolke ausgespuckt, die bis nach Mexiko-Stadt gezogen ist. In Mexikos Hauptstadt sei in einigen Stadtteilen Asche niedergerieselt. Das twitterte Fausto Lugo, Leiter des Zivilschutzes der Stadt. Eine Gefahr für Menschen bestehe nicht.



Die Behörden empfahlen, Nase und Mund zu schützen und Aktivitäten an der Luft einzuschränken. Rund um den Vulkan gilt eine Sperrzone von zwölf Kilometern. In einem Umkreis von 100 Kilometern leben rund 25 Millionen Menschen.