Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Bahn AG. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Die Deutsche Bahn ist mit ihren Zügen im Fernverkehr im vergangenen Monat wieder etwas häufiger pünktlich gewesen. Im Februar lag die Pünktlichkeit im Fernverkehr bei 80 Prozent, sagte Bahnchef Richard Lutz der "FAZ". Allerdings lag die Quote im Februar 2018 bei 80,4 Prozent und im Februar 2017 sogar noch bei 86,4 Prozent.



In diesem Jahr will die Bahn im Schnitt 76,5 Prozent erreichen. Nach der Definition des Unternehmens gelten Züge mit weniger als sechs Minuten Verspätung noch als pünktlich.