Verkehrsminister Scheuer will den Markt für Fahrdienste öffnen.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will bis spätestens 2021 den Markt für Fahrdienste wie Uber in Deutschland öffnen. "Gerade auf dem Land können wir mit Fahrdiensten und Pooling-Systemen ganz neue Möglichkeiten, gerade für ältere Bewohner, schaffen", sagte Scheuer dem "Focus".



Uber vermittelt Fahrangebote per Smartphone-App und macht Taxi-Fahrern Konkurrenz. Das Personenbeförderungsgesetz in Deutschland untersagt jedoch, dass Fahrer Aufträge direkt vom Passagier bekommen.