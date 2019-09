In dem Gefängnis seien gefangen genommene Kämpfer der Regierung eingesperrt gewesen, sagte der Rebellen-Vertreter Abdel-Kader al-Murtassa. "Das angegriffene Gefängnis beherbergte mehr als 170 Kriegsgefangene, wovon die meisten Teil einer örtlichen Vereinbarung für einen Gefangenenaustausch werden sollten", sagte er laut dem von Huthis betriebenen Sender Al-Massirah. Bewohner der 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Sanaa gelegenen Stadt sagten hingegen, auch Familienangehörige, die wegen Kritik an den Huthis festgenommen worden seien, seien in dem Gefängnis eingesperrt gewesen.



Das ICRC erinnerte nach dem Angriff vom Sonntag eindringlich daran, dass nach Kriegsregeln nur militärische Personen und Einrichtungen Angriffsziele sein dürfen. "Diesen gewaltigen Schaden zu sehen, die Leichen zwischen den Trümmern, war ein richtiger Schock", sagte der Leiter der Rot-Kreuz-Delegation im Jemen, Franz Rauchenstein. Es war in diesem Jahr der opferreichste Angriff der Koalition, die im Bürgerkrieg auf Seiten der Regierung gegen die Huthis kämpft. Der Sektionschef des IKRK im Jemen rief zu einer "medizinischen Nothilfe" für die Opfer auf. Mitarbeiter des ICRC hatten in der Vergangenheit das Gefängnis inspiziert, um die Bedingungen zu überprüfen.