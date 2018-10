Am Wochenende wird es sommerlich warm. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Am Wochenende könnte das Wetter zu Rekorden führen. Höchstwerte von bis zu 29 Grad in den Mittelgebirgen erwartet der Deutsche Wetterdienst. Es könnte der wärmste 13. Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Am wärmsten war es an diesem Tag bisher 2001 im rheinland-pfälzischen Deuselbach, wo 27,8 Grad gemessen wurden.



Der absolute Oktoberrekord werde jedoch wohl nicht fallen. Am 7. Oktober 2009 zeigte das Thermometer im baden-württembergischen Müllheim 30,9 Grad an.