In Nürnberg gönnten sich viele das erste Sonnenbad des Jahres. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Sonnenschein von früh bis spät, Temperaturen bis zu 30 Grad: Hoch "Norbert" sorgt in Deutschland weiterhin für Wetter, das eher in den Frühsommer als in den Frühling passe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ankündigte.



Zum Wochenende erhält das vorsommerliche Wetter dann einen Dämpfer. Ab Freitagabend greife von Nordwesten her eine Kaltfront auf Deutschland über, sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser. Am Sonntag sorge dann ein neues Hoch namens "Onni" für insgesamt recht freundliches Wetter.