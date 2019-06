Die Erstausgabe des Werkes «Über die Entstehung der Arten».

Quelle: -/Bonhams/dpa

Eine Erstausgabe des Werkes "Über die Entstehung der Arten", das der Autor und Naturwissenschaftler Charles Darwin einst seinem deutschen Kollegen Robert Caspary schenkte, könnte bei einer Auktion in New York bis zu 300.000 Dollar einbringen.



Anfang des 20. Jahrhunderts kaufte ein britischer Psychologie-Professor die Ausgabe, seitdem war sie in der Privatsammlung seiner Familie und wurde nun zur Versteigerung freigegeben. Die Auktion ist für den 13. Juni geplant.