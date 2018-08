Touristen schützen sich mit Regenschirmen vor der Sonne. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Diese Woche wird heißer und heißer - aber danach ist etwas Abkühlung in Sicht. "Bis Freitag werden Spitzenwerte bis 38 Grad erwartet", sagte Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am heißesten wird es wohl "irgendwo im Westen zwischen Kölner Bucht und Niederrhein". Auch sonst liegen die Höchstwerte über 30 Grad.



"Ein klein wenig angenehmer ist es im Süden Bayerns und bei auflandigem Wind an der See", so der Meteorologe. Hitzegewitter mit Starkregen seien möglich.