Der Wetterdienst erwartet eine Rekord-Hitzewelle. Archivbild.

Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Eine rekordverdächtige Hitzewelle kommt auf Deutschland zu. Laut Deutschem Wetterdienst könnten bereits am Mittwoch im Saarland und im Moseltal Temperaturen von 40 Grad erreicht werden.



Am Donnerstag seien im Ruhrgebiet, im Raum Köln, an der Mosel und im Saarland sogar 41 Grad möglich. Der historische Hitzerekord liegt bei 40,3 Grad in Kitzingen. Vor allem im Ruhrgebiet könnten die Tiefsttemperaturen in der Nacht zu Donnerstag nicht unter 25 Grad sinken.