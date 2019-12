An vielen Grundschulen müsste nachgerüstet werden. Archivbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der geplante Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule wird laut einer Studie noch höhere Kosten verursachen. Laut der Bertelsmann Stiftung werde es nicht bei den angenommenen Personalkosten von 4,5 Milliarden Euro für rund 1,1 Millionen neu zu schaffende Plätze bleiben.



Bei vielen Plätzen müsse nachgerüstet werden. Dafür wären 11.200 Erzieher und 237 Lehrkräfte in Vollzeit zusätzlich nötig. Das wären Kosten von 815 Millionen Euro, was die Gesamtkosten auf 5,3 Milliarden Euro steigen lassen würde.