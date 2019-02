Bayer bietet hohe Abfindungen beim Stellenabbau.

Beim geplanten Abbau von 12.000 Stellen bietet der Pharma- und Chemiekonzern Bayer Mitarbeitern lukrative Aufhebungsverträge an. Sie sollen älteren Beschäftigten in Deutschland einen vorzeitigen Gang in die Rente ermöglichen.



Mitarbeiter ab 57 Jahren sollen vorzeitig in den Ruhestand gehen können und maximal 7,2 Prozent Abschlag von der gesetzlichen Rente verkraften müssen. Für Mitarbeiter unter 57 Jahren wurden Abfindungen von bis zu 63 Monatsgehältern ausgehandelt.