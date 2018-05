Die Menschen in Nordamerika leiden unter der Eiseskälte. Quelle: Jack Hanrahan/Erie Times-News/AP/dpa

Bittere Kälte mit Temperaturen von bis zu minus 40 Grad herrschen derzeit in Kanada und weiten Teilen der USA. In Geraldton in der kanadischen Provinz Ontario fielen die Temperaturen auf minus 40 Grad. Nach Angaben von Meteorologen war es zuletzt 1993 ähnlich kalt in Ontario und Quebec.



Obdachlosenunterkünfte kämpften mit massivem Andrang. Die kanadischen Gesundheitsbehörden warnten vor Gefahren: Ab minus 35 Grad drohen binnen zehn Minuten Erfrierungen an nicht bedeckter Haut.