heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Die Kunst-Biennale in Venedig ist seit heute für Besucher geöffnet. Bis zum 24. November sind in der Hauptausstellung unter dem Motto "May You Live In Interesting Times" Werke von rund 80 Künstlern zu sehen.



Zudem präsentieren rund 90 Nationen Beiträge von Künstlern aus ihren Ländern. Den deutschen Pavillon hat die Künstlerin mit dem Kunstnamen Natascha Süder Happelmann gestaltet. Kuratorin ist die Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig, Franciska Zolyom.