Donald Trump ist weiter für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat einen Einsatz des Militärs an der Grenze zu Mexiko in Aussicht gestellt. Soldaten sollten die Grenze so lange kontrollieren, bis die von ihm versprochene Mauer errichtet sei, sagte er im Weißen Haus. Das sei ein "großer Schritt".



Trump hatte im Wahlkampf versprochen, entlang der Tausende Kilometer langen Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten zu lassen, damit illegale Migranten nicht mehr so leicht ins Land kämen. Jedoch fehlt ihm für den Bau bisher das Geld.