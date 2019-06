Ein elektrisch angetriebener BMW i3 an einer Ladesäule.Archivbild

Quelle: Jan Woitas/zb/dpa

Bis 2023 will BMW mehr als zwölf rein elektrische Autos ohne Verbrennungsmotor anbieten. Laut Vorstandschef Harald Krüger soll zudem bis Jahresende die Gesamtzahl der verkauften Fahrzeuge mit vollelektrischem oder Hybrid-Antrieb auf über eine halbe Million erhöht werden.



Noch 2019 soll in Großbritannien die Produktion des Elektro-Mini starten, 2020 in China die des vollelektrischen BMW iX3. Krüger will bis 2023 bereits 25 elektrifizierte Modelle auf dem Markt haben - inklusive Hybridmotoren.