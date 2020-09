Die Bundesbank ist für ein höheres Renteneintrittsalter. Archiv

Deutschlands Arbeitnehmer werden nach Bundesbank-Einschätzung künftig erst mit fast 70 Jahren in Rente gehen können.



"Durch die demografische Entwicklung gerät die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung künftig unter erheblichen Druck, insbesondere ab Mitte der 2020er Jahre", so die Notenbank in ihrem Monatsbericht Oktober. "Ein wichtiger Ansatzpunkt für weitere Reformen ist das Rentenalter." Die Bundesbank regt daher an, das Rentenalter bis 2070 auf 69 Jahre und vier Monate anzuheben.