Im September hatte die Deutsche Bischofskonferenz eine Studie über sexuellen Missbrauch katholischer Kleriker an Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Dabei wurden Personalakten zwischen 1946 und 2014 untersucht: Im Ergebnis sollen mindestens 1.670 katholische Geistliche 3.677 meist männliche Minderjährige missbraucht haben.



Nach den Worten des Münchner Kardinals Reinhard Marx hat die Kirche bei der Aufarbeitung der Taten noch einen "gehörigen Weg" vor sich. In der "Bild am Sonntag" kündigte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz erneut an, man werde sich "auf den Weg machen", um grundlegendere Fragen anzugehen, wie Sexualmoral, Ausbildung und Lebensform der Priester "sowie das Thema Macht und Teilhabe in der Kirche".