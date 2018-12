Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, betonte, die Weihnachtsbotschaft gelte gleichermaßen für alle Menschen, egal in welchen Verhältnissen sie leben. Das kleine Kind von Bethlehem habe Licht in die Dunkelheit für jeden Menschen gebracht, sagte er bei einem Besuch eines Heims für Wohnungslose an Heiligabend in München. Die Lichter und Kerzen zögen deshalb auch Menschen an, die selbst keine Christen sind. Denn sie spürten an Weihnachten eine Sehnsucht nach Frieden und Liebe.