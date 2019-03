Nach Angaben des Bischofs sind bisher wegen der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche rund 1.900 Anträge auf Zahlungen für "Leistungen in Anerkennung zugefügten Leids" bei einer zentralen Koordinierungsstelle eingegangen. Täter sollten, wenn möglich, an den Zahlungen beteiligt werden. Konkrete Summen stellte der Beauftragte nicht in Aussicht.



Für die Erstellung eines Leitfadens für eine unabhängige Aufarbeitung der Missbrauchsproblematik habe er bereits ein Gespräch mit dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung, Johannes Rörig, gehabt, sagte Ackermann. Ein weiteres Treffen solle es bis Ende Mai geben, in dem Kriterien und Standards ausgearbeitet werden.