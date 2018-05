Bischof Bode fordert Wahrhaftigkeit. Quelle: Hermann Pentermann/dpa

Der katholische Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode, hat in seiner Weihnachtsbotschaft Menschen in Politik und Gesellschaft zur Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit aufgerufen. Danach sehnten sich viele Menschen, sagte er in seiner Predigt am ersten Weihnachtstag im Osnabrücker Dom.



Bode forderte zugleich mehr Rücksicht in der heutigen Leistungsgesellschaft: Der ökonomische Druck, die "Ideologien des Haben- und Machen-Müssens", würden nicht viel Gnade kennen, sagte Bode.