Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) gaben nun weitere Details bekannt. So wird etwa ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg am Lech verdächtigt, die beiden fünf und sieben Jahre alten Kinder eines österreichischen Forenmitglieds sexuell missbraucht zu haben. Er sitzt bereits seit Mitte Mai in Untersuchungshaft. Er soll zudem als "Grafiker" für das Erscheinungsbild der Plattform "Elysium" ("Land der Seligen" oder "das vollkommene Glück") verantwortlich gewesen sein.