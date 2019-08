Ein Waldbrand in der Region Krasnojarsk in Sibirien.

Quelle: Tass/TASS/dpa

Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Sibirien verzeichnen die Einsatzkräfte erste Erfolge. Innerhalb von 24 Stunden seien 25 Brände auf einer Fläche von fast 6.900 Hektar beseitigt worden, erklärten die Behörden. Das seien deutlich mehr als am Vortag, als die Löschtrupps Feuer auf einer Fläche von 400 Hektar löschten.



Dennoch lodern immer noch 160 Waldbrände, die meisten in den Regionen Irkutsk und Krasnojarsk. Bei den Löscharbeiten hilft mittlerweile auch das russische Militär.