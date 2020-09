Der großer Lkw-Kartell-Prozess in München geht weiter. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Das größte Schadenersatz-Verfahren gegen das europäische Lkw-Kartell geht in die nächste Instanz. Nachdem das Landgericht München die Schadenersatz-Klage über 867 Millionen Euro abgewiesen hat, kündigte die Inkassofirma Financialright sofort Berufung an.



Die Lastwagenbauer MAN, Daimler, DAF, Iveco und Volvo/Renault hatten jahrelang Preislisten ausgetauscht. Mehr als 3.000 Spediteure und Transportfirmen traten ihre Schadenersatzforderungen wegen 84.000 angeblich überteuert verkaufter Lastwagen an Financialright ab.