In der Lee Correctional Institution kam es zu einer Meuterei. Quelle: Sean Rayford/AP/dpa

Bei einem stundenlangen Häftlingsaufstand in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Staat South Carolina sind sieben Gefangene getötet worden. Das erklärte die Gefängnisbehörde des Bundesstaates. 17 Häftlinge seien verletzt worden.



Die Lage in der Lee Correctional Institution in Bishopville sei unter Kontrolle. Bereits am Sonntagabend sei es zu Auseinandersetzungen zwischen Gefangenen gekommen. Bei den Auseinandersetzungen soll es sich um mehrere Kämpfe verschiedener Gruppen gehandelt haben.