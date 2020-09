Coronavirus-Illustration.

Quelle: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild

In Tschechien sind die ersten drei bestätigten Coronavirus-Infektionen aufgetreten. Bei keinem der Patienten nehme die Erkrankung einen schweren Verlauf, teilte Gesundheitsminister Adam Vojtech im tschechischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT mit.



Es handele sich um zwei Tschechen, die in Italien gewesen seien, und eine US-Amerikanerin, die dort studiere. Die Patienten befänden sich aktuell auf Isolierstationen in Krankenhäusern in Prag sowie in Usti nad Labem.