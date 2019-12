Willkommene Abkühlung am Strand in Melbourne.

Quelle: David Crosling/AAP/dpa

Australien hat den bislang heißesten Tag seit Aufzeichnungsbeginn erlebt. Laut australischem Meteorologiebüro hat die Durchschnittstemperatur von 40,9 Grad Celsius am Dienstag den Rekord von 40,3 Grad Celsius vom 7. Januar 2013 gebrochen. Der Großteil des Landes wurde von einer Hitzewelle erfasst.



Die Temperatur stieg heute in Birdsville auf 47,7 in Mandora auf 46,9 Grad Celsius. Die hohen Temperaturen und der starke Wind fachen Buschbrände in Australien an. Im Staat New South Wales gibt es über 100 Brände.